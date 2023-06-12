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هل التوسع في خفض إنتاج النفط “ضروري”؟.. محللون يجيبون

هل التوسع في خفض إنتاج النفط “ضروري”؟.. محللون يجيبون

هل التوسع في خفض إنتاج النفط “ضروري”؟.. محللون يجيبون
٠٩:٣٣:١٥ ص، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف محللون نفطيون عن توقعهم باستمرار تقلبات أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري خاصة بعد تراجع استمر على مدار أسبوعين.

وبحسب “الاقتصادية”، فإن المحللين أرجعوا السبب إلى احتمالية أن يؤدي ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة من خلال تقرير مؤشر أسعار المستهلكين إلى رفع آخر لسعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

قرار ضروري وصائب

وقال المحللون إن توسيع تخفيضات الإنتاج لتحالف “أوبك +” كان ضروريًا مع استمرار انخفاض الأسعار وحالة عدم اليقين بشأن الطلب.

وأكدوا أن البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين أثرت في العقود الآجلة للنفط التي انخفضت بنسبة 11 في المئة في نيويورك في (مايو) الماضي.

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مخاوف من الركود العالمي

من جهته، قال روس كيندي، العضو المنتدب لشركة “كيو إتش إيه” لخدمات الطاقة، إنه لاتزال المخاوف المتزايدة من الركود العالمي تلقي بظلالها على توقعات الطلب وإصدار الاقتصادات الكبرى لبيانات اقتصادية رئيسة.

بدوره، أكد المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة، أن الإدارة الأمريكية قامت في العام الماضي بالإفراج عن 180 مليون برميل من النفط الخام من احتياطي البترول الاستراتيجي من أجل خفض أسعار البنزين بعد الحرب الروسية.

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