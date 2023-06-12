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منها الرياض.. تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتطاير الرمال على هذه المناطق
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منها الرياض.. تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتطاير الرمال على هذه المناطق

منها الرياض.. تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتطاير الرمال على هذه المناطق

منها الرياض.. تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتطاير الرمال على هذه المناطق
٠٨:٥١:٥٠ ص، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من فرصة هبوب رياح مثيرة للأتربة وتطاير الرمال على مناطق مختلفة من المملكة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة وتطاير الرمال

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه بالتزامن مع نشاط البوارح، ستبدأ الرياح النشطة المثيرة للأتربة وتطاير الرمال، مما يتسبب في تدني الرؤية في المناطق المكشوفة.

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وأضاف أن البوارح رياح تؤثر على أجزاء من منطقة الخليج العربي، وأحيانًا تمتد لمنطقة الرياض خاصة شرقها في فصل الصيف في شهري يونيو ويوليو وأواخر شهر مايو من كل عام وذلك بسبب فوارق في الضغط الجوي.

رياح وأتربة على الرياض وهذه المناطق

وتوقع أن تشهد تلك المناطق- على أيام متفرقة – رياحًا وأتربة على شرق الرياض وجنوبها قد يصل تأثيرها إلى نجران وشرق الباحة وعسير.

وأشار إلى أنه يطالب قائدي المركبات ضرورة توخي الحذر ومتابعة نشرات الطقس عند الرغبة في السفر.

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البوارح هذا العام أقل حدة من ناحية الغبار

وبين أنه من المتوقع أن تكون رياح البوارح هذا العام أقل حدة من ناحية الغبار وتحرك الرمال، وذلك أن هذا العام كان خصبًا.

ونوه إلى أن الأرض بعد الأمطار تكون ثابتة والشجر الحولي موجود ومزدهر ولله الحمد، وهذا يقلل من حدة “البوارح” لكن لا يمنع تحركها أو إثارة الغبار لكن متوقع يكون أقل من سنوات ماضية.

رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية 

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

أمطار ورياح على 4 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 9 مناطق

كما يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية.

وتمتد إلى مناطق؛ الجوف وتبوك والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

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