هل سمعت من قبل عن “البروكسيميكس”؟.. هكذا تطبقه بشكل عملي في حياتك

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المجال الشخصي، أو المسافة الشخصية هي عبارة عن المنطقة التي تحيط بالفرد ويعتبرها ملكًا له من الناحية النفسية.

وتمثل هذه المساحة قيمة خاصة لأغلب الأشخاص، بل ينتابهم الشعور بعدم الارتياح أو الغضب أو التوتر حال التعدي على هذه المساحة.

فالسماح لشخص ما بدخول المساحة الشخصية ودخول المساحة الشخصية لشخص آخر هما مؤشرين لتطور العلاقات بين الأفراد.

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لماذا ينتابنا التوتر في هذه الحالة؟

وأبرز بدر بن ناصر الحمدان، مجموعة من الأمثلة للتوضيح على حالة التوتر التي تنتاب البعض بسبب اقتحام المساحة المخصصة له.

وقال إن هذا يفسر حالة التوتر وعدم الارتياح عندما تكون في المصعد مع أشخاص غرباء، أو عندما يجلس أحدهم في المقعد المجاور لك في الطائرة، أو حين يقترب منك شخص بمسافة قصيرة عند الحديث معك.

وكذلك حرصك على ترك مسافة بينك وبين من يقف أمامك أو خلفك في مسار الدفع في المتجر أو عند بوابات الدخول والخروج لمكان ما.

وحرصك في كثير من الأحيان على اختيار كرسي لا يجلس حوله أحد في صالة الانتظار، أو تفضيلك لطاولة طعام بعيدة في المطعم، وربما اهتمامك بالجلوس في الأركان أيًا كان نوع المكان الذي تتواجد فيه.

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المجال الشخصي

وأضاف الحمدان في مقال نشرته صحيفة “الجزيرة”: “تفسير ذلك يكمن في بحثك عن تعزيز ما يسمى بالمجال الشخصي أو المسافة الشخصية وهي المساحة الخاصة التي تحيط بك ولا تقبل أن يشاركك فيها أحد من الغرباء”.

وأوضح: “ظهر هذا التعريف بشكل دقيق من خلال العالم والأستاذ الجامعي الأمريكي، «إدوارد تي هال» في كتابه البعد الخفي -1966م، حيث قدم خلاله وصفًا للأبعاد التي تحدد المسافة بين الإنسان وبين الآخرين وعرفها على أنها: «عبارة عن المنطقة التي تحيط بالفرد ويعتبرها ملكًا له من الناحية النفسية”.

وأشار إلى أن هذا يتمثل خاصة في أغلب الأشخاص الذين ينتابهم الشعور بعدم الارتياح أو الغضب أو التوتر حال التعدي على هذه المساحة»، أو ما سماه بمصطلح «البروكسيميكس» أي قياس المسافات التقديرية التي تفصل بين الناس.

وبين أن المقاييس الرئيسة المقترحة لتحديد أنماط المجال الشخصي للإنسان صُنفّت إلى أربعة مجالات، هي:

-الأول «المسافة الحميمية» وتقدر بأقل من (46 سم) للمقربين من الدرجة الأولى مثل الأزواج والأبناء وأفراد العائلة.

-الثاني «المسافة الشخصية» وتبدأ من (46 سم) إلى (1.22 م) وتكون عادة بين الأصدقاء وزملاء العمل.

-الثالث هي «المسافة الاجتماعية» وتقدر ما بين (1.2م إلى 2.4م) وتستخدم لتحديد العلاقة مع الغرباء أو المعارف الجدد.

-الرابع «المسافة العامة» التي يجب ألا تقل عن (2.4م) وأكثر من ذلك.

وأشار الحمدان إلى أن الاعتبارات الإنسانية للمجال الشخصي لها انعكاس كبير في التأثير على صناعة وتخطيط وتصميم المكان وتحديد وظائفه وفهم سلوكيات مستخدميه وتفاعلاتهم الاجتماعية والتي تنعكس على معايير ومقاييس المكان، وهي مدخل رئيس للارتقاء بنمط حياتهم وأسلوب عيشهم واحترام خصوصياتهم.