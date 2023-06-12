الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مصرع 10 أشخاص وإصابة 25 في حادث انقلاب حافلة في أستراليا
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مصرع 10 أشخاص وإصابة 25 في حادث انقلاب حافلة في أستراليا

مصرع 10 أشخاص وإصابة 25 في حادث انقلاب حافلة في أستراليا

مصرع 10 أشخاص وإصابة 25 في حادث انقلاب حافلة في أستراليا
٠٨:٣٢:٥٨ ص، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الاثنين، عن مصرع ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين في حادث انقلاب حافلة.

انقلاب حافلة مستأجرة كانت تقل ضيوف حفل زفاف

وأوضحت أن الحادث وفع بعد أن انزلقت حافلة مستأجرة كانت تقل ضيوف حفل زفاف من على منحدر عند منعطف طريق بمنطقة هانتر في ولاية نيو ساوث ويلز.

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تطويق مسرح الحادث ونقل السائق للمستشفى

وحسب “سكاي نيوز”، فقد أفادت الشرطة أنه تم تطويق مسرح الحادث ونقل سائق الحافلة إلى المستشفى لفحصه وإجراء تحاليل إلزامية.

وأوضحت الشرطة أنها توجهت في وقت متأخر من ليل الأحد إلى تقاطع طرق قرب بلدة غريتا الصغيرة “بعد ورود أنباء عن انقلاب حافلة.

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مصرع عشرة  ونقل 25 شخصًا إلى المستشفى

وأشارت إلى أن العناصر الأولى من التحقيق تظهر مقتل عشرة أشخاص، ونقل 25 شخصًا إلى المستشفى عن طريق البر والمروحيات.

وأضافت أنه تم تطويق مسرح الحادث الذي ستفحصه الشرطة الجنائية المتخصصة، مشيرة إلى أنه يعتقد أن الحافلة كانت عائدة من حفل زفاف في مزرعة عنب قريبة.

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أستراليا انقلاب حافلة حادث سير حفل زفاف طريق بمنطقة هانتر ولاية نيو ساوث ويلز

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