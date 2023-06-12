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هاشتاق “جبر الخواطر” يتصدر الترند.. ومغردون: “الكلمة الطيبة أفضل من 100 هدية”
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هاشتاق “جبر الخواطر” يتصدر الترند.. ومغردون: “الكلمة الطيبة أفضل من 100 هدية”

هاشتاق “جبر الخواطر” يتصدر الترند.. ومغردون: “الكلمة الطيبة أفضل من 100 هدية”

هاشتاق “جبر الخواطر” يتصدر الترند.. ومغردون: “الكلمة الطيبة أفضل من 100 هدية”
٠٨:٤١:٢٤ ص، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدّر هاشتاق “جبر الخواطر” ترند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صباح اليوم الاثنين، فيما تداول مغردون العديد من التغريدات المؤثرة تحت هذا الوسم.

وقالت مغردة: “أحياناً جبر الخاطر بكلمة أو كلمتين أفضل من 100 هدية.. أحس الكلمة ترمم داخليًا وتجلس بالقلب لكن الهدية مردها نفرح فيها بشكل مؤقت، فجبر الخواطر شيء عظيم عند الله”.

على العكس منها، أضافت أخرى: “جبر الخواطر أحيانا تكون مصيبة ويطلعون اللي نجبر خاطرهم ويغثونا يوميًا ويصير الشيء إن زاد عن حده انقلب ضده”.

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انتبه لكلماتك

وتابع مغرد قائلاً: كلمة يمكن تكسر أو تجرح دون أن تشعر، وبكلمة يمكن تعيد الروح في الإنسان اختر كلماتك دائمًا بعناية قبل أن تنطق بها، ولا تقول أنا طبعي كذا أمزح المزح شيء والوقاحة شيء آخر مراعاة المشاعر عظيمة جدا وتأكد أنك تزرع بنفس طريق يمكن تعود له ذات يوم”.

وقال مغرد رابع: “جبر الخواطر.. هذه الصفه لا يعرف معانيها وأسرارها إلا من كان جابرًا للخواطر فهي نعمة يهبك الله إياها اللهم اجعلني منهم طوال العمر”.

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