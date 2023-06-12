تحذير من الصحة للحوامل.. لا يجب إيقاف استخدام هذا الدواء دون استشارة الطبيب
تواصل – فريق التحرير:
حذرت وزارة الصحة، الحوامل من التوقف عن استخدام دواء جاينو-ميكوزال للفطريات دون استشارة الطبيب.
وقال حساب “الصحة_937″، التابع لوزارة الصحة: “لا ينبغي إيقاف استخدام تحاميل جاينو ميكوزال بدون إشراف الطبيب المعالج، وفي حال ظهور أعراض جانبية غير مرغوبة ينبغي مراجعة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد ما يلزم لها”.
اقرأ أيضًىا:
علاج للحوامل يصيب مواليد الستينات والسبعينات بهذا المرض الخطير
ما استخدامات جاينو-ميكوزال؟
يستخدم دواء ميكونازول في علاج الحالات التالية:
-داء المبيضات الفموي البلعومي.
-داء المبيضات الفرجي المهبلي.
-سعفة الجسد.
-سعفة القدم (القدم الرياضي).
-سعفة الأرفاغ.
-السعفة المبرقشة (النخالية).
-القوباء الحلقية.
اقرأ أيضًا:
تحذير للحوامل: مطبات الطرق تزيد خطر الولادة المبكرة
ما احتياطات استخدام جاينو-ميكوزال؟
يجب اتباع الاحتياطات التالية عند استخدام هذا العلاج:
– يمنع ملامسة هذا الدواء للفم، والأنف، والعينين، فهو للاستعمال الخارجي فقط.
– يستخدم بحذر وتحت إشراف طبي خلال فترة الحمل والرضاعة الطبيعية، وفي حالة المعاناة من أمراض الكبد، وفرط شحميات الدم.