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تحذير من الصحة للحوامل.. لا يجب إيقاف استخدام هذا الدواء دون استشارة الطبيب

تحذير من الصحة للحوامل.. لا يجب إيقاف استخدام هذا الدواء دون استشارة الطبيب

تحذير من الصحة للحوامل.. لا يجب إيقاف استخدام هذا الدواء دون استشارة الطبيب
٠٨:٢١:٥٧ ص، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة، الحوامل من التوقف عن استخدام دواء جاينو-ميكوزال للفطريات دون استشارة الطبيب.

وقال حساب “الصحة_937″، التابع لوزارة الصحة: “لا ينبغي إيقاف استخدام تحاميل جاينو ميكوزال بدون إشراف الطبيب المعالج، وفي حال ظهور أعراض جانبية غير مرغوبة ينبغي مراجعة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد ما يلزم لها”.

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ما استخدامات جاينو-ميكوزال؟

يستخدم دواء ميكونازول في علاج الحالات التالية:

-داء المبيضات الفموي البلعومي.

-داء المبيضات الفرجي المهبلي.

-سعفة الجسد.

-سعفة القدم (القدم الرياضي).

-سعفة الأرفاغ.

-السعفة المبرقشة (النخالية).

-القوباء الحلقية.

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ما احتياطات استخدام جاينو-ميكوزال؟

يجب اتباع الاحتياطات التالية عند استخدام هذا العلاج:

– يمنع ملامسة هذا الدواء للفم، والأنف، والعينين، فهو للاستعمال الخارجي فقط.

– يستخدم بحذر وتحت إشراف طبي خلال فترة الحمل والرضاعة الطبيعية، وفي حالة المعاناة من أمراض الكبد، وفرط شحميات الدم.

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