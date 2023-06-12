تحذير من الصحة للحوامل.. لا يجب إيقاف استخدام هذا الدواء دون استشارة الطبيب

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حذرت وزارة الصحة، الحوامل من التوقف عن استخدام دواء جاينو-ميكوزال للفطريات دون استشارة الطبيب.

وقال حساب “الصحة_937″، التابع لوزارة الصحة: “لا ينبغي إيقاف استخدام تحاميل جاينو ميكوزال بدون إشراف الطبيب المعالج، وفي حال ظهور أعراض جانبية غير مرغوبة ينبغي مراجعة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد ما يلزم لها”.

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ما استخدامات جاينو-ميكوزال؟

يستخدم دواء ميكونازول في علاج الحالات التالية:

-داء المبيضات الفموي البلعومي.

-داء المبيضات الفرجي المهبلي.

-سعفة الجسد.

-سعفة القدم (القدم الرياضي).

-سعفة الأرفاغ.

-السعفة المبرقشة (النخالية).

-القوباء الحلقية.

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ما احتياطات استخدام جاينو-ميكوزال؟

يجب اتباع الاحتياطات التالية عند استخدام هذا العلاج:

– يمنع ملامسة هذا الدواء للفم، والأنف، والعينين، فهو للاستعمال الخارجي فقط.

– يستخدم بحذر وتحت إشراف طبي خلال فترة الحمل والرضاعة الطبيعية، وفي حالة المعاناة من أمراض الكبد، وفرط شحميات الدم.