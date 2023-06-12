وظيفتك بين يديك.. كيف تحصل على وظيفة عبر منصة جدارات؟

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تعتبر منصة جدارات من أهم المنصات التي تعنى بتطوير إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وسهولة الوصول لفرص العمل.

وعملت المنصة منذ إطلاقها، على تحسين وتطوير أهدافها لتتناسب مع احتياجات جميع المستخدمين، وتيسير خطوات التقديم على الوظائف الحكومية، على هذا النحو:

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خطوات التقديم على الوظائف عبر منصة جدارات

1- التسجيل وإنشاء الملف

– عن طريق التسجيل عبر النفاذ الوطني وإضافة معلوماتك المهنية والأكاديمية.

2 – البحث عن الفرص الوظيفية

– يمكن البحث عن الفرص الوظيفية عبر المنصة الموحدة للتوظيف وحتى الحصول على عرض وظيفي.

3 – المسارات المتاحة للوظائف

– يمكن الاختيار بين “وظائف القطاع العام أو وظائف القطاع الخاص أو وظائف القطاع شبه الحكومي”.

4 – التقديم على الوظائف

– بعد اختيار الفرص الوظيفية التي تناسب مؤهلاتك، يمكنك التقديم وترتيب الرغبات ثم حفظ الطلب.

كما يمكن للباحث عن وظيفة من الخريجين، متابعة كافة الوظائف الحكومية فور الإعلان عنها، على: (تليجرام)، (تويتر).

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المرحلة التجريبية الثانية لمنصة التوظيف “جدارات”

وفي الثامن من شهر مايو الماضي، انطلقت المرحلة الثانية من الإصدار التجريبي للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”، التي تتضمن خدمات جديدة ومطورة في مسار التوظيف.

وذلك بهدف تحسين آلية عرض الوظائف وسهولة وصول الباحثين عن عمل للفرص الوظيفية، حيث يتيح الإصدار الجديد، لمنشآت القطاع الخاص:

1 – إنشاء ملفات تعريفية للتعريف بالمنشأة.

2 – نشر قائمة بالإعلانات الوظيفية، وإدارة طلبات التوظيف.

3 – جدولة مقابلات العمل، وتقديم عروض العمل، كما يمكنها استكمال جميع أنشطة التوظيف عبر منصة “جدارات”.

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نقل بيانات أصحاب العمل

وسيتم خلال المرحلة الحالية، نقل بيانات أصحاب العمل في القطاع الخاص من البوابة الوطنية للعمل “طاقات” إلى منصة “جدارات” للاستفادة من خدمات التوظيف المقدمة على منصة “جدارات”.

كما يمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من بوابة “طاقات” في الاطّلاع والتسجيل على جميع البرامج والخدمات الأخرى التي يقدّمها صندوق تنمية الموارد البشرية في التدريب والتمكين.

يذكر أن المرحلة الأولى من إطلاق منصة “جدارات” قد انطلقت في أكتوبر 2022، حيث يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تطوير وتشغيل المنصة والأشراف عليها؛ وذلك بهدف توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص.