أكثر من 425 ألف منشأة جديدة تنضم لسوق العمل بالمملكة

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شهدت المملكة في العام الماضي، تسجيل 425 ألفًا و905 منشأة جديدة لسوق العمل، أو ما يعادل 1166 منشأة جديدة يتم افتتاحها يوميًا.

ووفقًا للأرقام التي نشرتها صحيفة “الوطن”، فإن عدد المنشأت المسجلة في التأمينات الاجتماعية بلغ حتى الربع الأول 2023 مليون و200 ألف و504 منشأة، منها 425 ألفًا و905 منشأة جديدة.

بعد أن ارتفع عدد المنشآت المسجلة في التأمينات الاجتماعية من 774 ألفًا و599 في الربع الأول من 2022، وبنمو سنوي بلغ 55 في المئة.

المناطق الأعلى نموًا

وسجلت جميع مناطق المملكة نموًا في عدد المنشآت فاق الضعف وبزيادات كبيرة في عدد المنشآت الجديدة.

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وجاءت منطقة الرياض في المقدمة، بعدد منشآت بين الربعين الأول 2022- 2023 بلغ حوالي 922 ألفًا و618 منشأة بنمو سنوي بلغ تقريبًا ثلاثة أضعاف، وبنسبة 281.1 في المئة، وذلك بعد ارتفاعها من 242 ألفًا و60 منشأة في 2022.

تلتها منطقة حائل التي تعتبر ضمن أقل المناطق في عدد المنشآت لكنها ضمن الأعلى في النمو، حيث بلغ عدد المنشآت فيها 61 ألفًا و904 مرتفعًا من 19 ألفًا و278 وبنسبة نمو 221.1 في المئة.

بالإضافة لمنطقة نجران التي زادت فيها أعداد المنشآت بنسبة 207.1 في المئة ، مرتفعة من 27 ألفًا و173 إلى 83 ألفًا و437 منشأة، في حين سجلت الزيادة في منشآت باقي المناطق نموًا أقل من 200 في المئة.

المناطق الأقل في النمو

وعلى الرغم من النمو الكبير الذي شهدته أعداد المنشآت الجديدة في مناطق المملكة إلا أن بعض المناطق سجلت نموًا أقل من المناطق الأخرى، كان أبرزها منطقة جدة التي تعتبر ضمن أكبر المناطق بالمنشآت.

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إذ سجلت نمو أقل من باقي المناطق وبنسبة 165.6 في المئة، ومثلها منطقة حفر الباطن التي سجلت نموًا بنسبة 165.6 في المئة.

كما سجلت منطقة القصيم نموًا بنسبة 163.5 في المئة، ومنطقة بيشة 163.1 في المئة ، ومنطقة الخرج 161.3 في المئة.

أما أقلها نموًا فكانت محافظة الدوادمي التي زادت فيها المنشآت بنسبة 125.1 في المئة كأقل نسبة نمو سنوي في المنشآت في جميع مناطق المملكة.