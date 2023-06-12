هل يجوز أن يحج الإنسان عن غيره بأجرة؟ “الخثلان” يُجيب

تواصل – فريق التحرير:

قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان: إنه يجوز أن يحج الإنسان عن غيره بأجرة لكن بشرط.

لا بأس أن يحج الإنسان عن غيره بأجرة

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه لا بأس أن يحج الإنسان عن غيره بأجرة، لكن تكون نيته ليس المال، ولكن نيته من أجل أن يحج وأن يصل للمشاعر.

اقرأ أيضًا:

هل يجب الحج على الفور أم على التراخي.. ولماذا أخر النبي ﷺ حجه؟ الخثلان يوضح

وأضاف أنه لابد أن تكون نيته في هذه الحالة أن يتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، ولهذا قال بن تيمية رحمة الله: ” إن كان قصده الحج أو نفع الميت، كان له في ذلك أجر وثواب، وإن كان ليس له مقصد إلا أخذ الأجرة فما له في الآخرة من خلاق”.

ينبغي على الذي يحج عن غيره أن يصحح النية

وبين أن الذي يحج عن غيره ينبغي عليه أن يصحح النية، ولا يجعل مقصده الحصول على المال فقط، وإنما يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل بهذا الحج ونفع أخيه المسلم.

اقرأ أيضًا:

هل يجب الحج على غير المستطيع إذا وجد من يتكفل له بالأجرة؟ الخثلان يوضح

وأشار إلى أن ما يفعله المسلم، لو حج عن غيره، من طاعات وعبادات في المشاعر خاصة يوم عرفه ونحو ذلك، يكون له به عند الله تعالى الأجر العظيم.