هل تُسحب الأرض من مستفيدي الضمان؟.. توضيح مهم من “سكني”

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تفاعل برنامج “سكني،” مع سؤال أحد المستفيدين بشأن إمكانية سحب قطعة الأرض من مستفيدي الضمان.

وقال المستفيد : “اللي مستحق في الضمان وحصل على قطعه أرض من سكني تنسحب منه؟

رد البرنامج

وردًا على ذلك قال البرنامج: الالتزامات المطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية هي:

1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

3-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال.

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تأخر الدعم

في وقت سابق، أصدر برنامج سكني، توضيحًا بشأن تأخر الدعم لبعض المستفيدين، مشيرًا إلى أن عملية الإيداع تستغرق ثلاثة أيام.

وردت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” على استفسار لأحد المستفيدين حول تأخر صرف الدعم، قائلة: “نود احاطتكم انه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، ويتم الإيداع في مدة اقصاها 3 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى”.

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