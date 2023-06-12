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خدمة اليوم.. 3 خطوات لتسجيل جواز السفر وبيانات الرحلة
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خدمة اليوم.. 3 خطوات لتسجيل جواز السفر وبيانات الرحلة

خدمة اليوم.. 3 خطوات لتسجيل جواز السفر وبيانات الرحلة

خدمة اليوم.. 3 خطوات لتسجيل جواز السفر وبيانات الرحلة
٠٧:٢٥:٣١ ص، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، أهم وأيسر الخطوات من أجل تسجيل جواز السفر وبيانات الرحلة.

خطوات لتسجيل جواز السفر وبيانات الرحلة

وأوضحت وزارة الخارجية أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتمكين المواطنين من طلب تسجيل جوازاتهم على شبكة الإنترنت، عبر هذه الخطوات:

الخطوات

1 – انقر على الرابط الإلكتروني المباشر للخدمة.

2 – انقر على “طلب جديد”.

3 – أدخل رقم جواز السفر وانقر على “تسجيل جديد”.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4:00 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 920011114 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم بيانات الرحلة جواز السفر خدمة اليوم شبكة الإنترنت وزارة الخارجية

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