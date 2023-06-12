نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 3.2% لهذا السبب

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نما الإنتاج الصناعي بنسبة 3.2% في شهر إبريل عام 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وذلك بسبب زيادة الإنتاج في نشاط التعدين واستهلاك المحاجر.

معدلات النمو السنوية

وحقق مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو إيجابية متتالية خلال عام 2022 بلغت ذروتها في شهر إبريل 2022.

ثم بدأت المعدلات في الانخفاض التدريجي بداية من شهر مايو 2022 ليصل معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر إبريل من عام 2023 إلى 3.2%.

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التعدين واستغلال المحاجر

بلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، الصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز 74.5% و22.6% و2.9% على التوالي.

وبالتالي فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

وعند النظر إلى نتائج شهر إبريل 2023 يتبين ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

حيث بلغ إنتاج المملكة من النفط في شهر إبريل من العام الحالي أكثر من 10 ملايين برميل يوميًا.

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الصناعات التحويلية

ومن جانب آخر فقد استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع حيث ارتفع بنسبة، 10.5% كما حقق نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعًا بنسبة 25.5%، وذلك مقارنة بشهر إبريل 2022.

كما أشارت النتائج إلى انخفاض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% مقارنة بشهر مارس من العام الحالي، وبالنظر إلى أداء الأنشطة الفرعية يظهر استقرار أداء نشاط التعدين واستغلال المحاجر عند مستوى أداء مماثل لما كان عليه في الشهر السابق، فيما انخفض نشاط الصناعة التحويلية بنسبة، 2% وارتفع نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 10%.

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معدل النمو في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال 2023

يناير 6.8%.

فبراير 6%.

مارس 4.1%.

إبريل 3.2%.