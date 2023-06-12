تعرف على أهم مواصفاته.. أسعار جوال “آيفون 12 برو” في المملكة

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تعد جوالات آيفون من أهم إصدارات شركة “أبل” الأمريكية، ويأتي جوال آيفون 12 برو ضمن الإصدارات المميزة والرائدة والأنيقة ذات الحجم المدمج، الذي يسهل استخدامه في قبضة اليد.

أسعار جوال آيفون 12 برو

بلغ سعر جوالiPhone 12 Pro في السعودية لسعة 128 جيجابايت مقابل 3900 ريالاً، سعة 256 جيجابايت بسعر 4400 ريالاً.

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شاشة مقاومة للماء

شاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED، بدقة 1170× 2532، بتقنية عرض HDR10 وDolby Vision، ومحمية بطبقة من السيراميك ضد الخدش، بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أي أنه يتحمل النزول في المسبح.

ذاكرة وصول عشوائي

ويتوفر جوال iPhone 12 Pro بمعالج قوى Apple A14 Bionic، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A13 Bionic.

يحمل الجوال ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و 512 جيجابايت.

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كاميرا آيفون 12 برو

ويحمل جوال search iPhone 12 Pro لمحبي التصوير كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.6 عدسة، والثانية بدقة 12 ميجابكسل ultra wide بفتحة عدسة f/2.0، والثالثة telephoto دقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، بدقة فيديو 4K حتى 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة تصوير فيديو 4K حتي 60 frame في الثانية.

بطارية الجوال

ويقدم جوال iPhone 12 Pro بلوتوث 5.3، والاتصال اللاسلكي واي فاي 802، ويو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC، ويحمل الجوال بطارية سعة 2815 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

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ألوان آيفون 12 برو

تستطيع شراء جوال آيفون 12 برو في 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، والأزرق.