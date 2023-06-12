الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
تعرف على أهم مواصفاته.. أسعار جوال “آيفون 12 برو” في المملكة
أسكتلندا.. الإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة في تحقيقات مالية
“الأرصاد” يتوقع رياحًا تحد من مدى الرؤية الأفقية على جميع مناطق المملكة
البساطة المتطورة.. “جنرال موتورز” تكشف عن سيارتها الكهربائية “بويك بروكسيما”
منها تقليل مستويات الذكاء.. ما أضرار الهواتف الذكية على طلاب المدارس؟
غرامة ومنع من السفر لمن يغادر ويدخل المملكة من غير المنافذ (تفاصيل)

الرئيسية

 /

دولي

 /

أسكتلندا.. الإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة في تحقيقات مالية

أسكتلندا.. الإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة في تحقيقات مالية

أسكتلندا.. الإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة في تحقيقات مالية
٠٥:١٤:٣٣ ص، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

أفرجت الشرطة الأسكتلندية عن رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستورجن، بعد ساعات من توقيفها في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها.

التحقيق مع “ستورجن” والإفراج عنها

واستجوب المحققون، أمس الأحد، ستورجن على مدار 7 ساعات تقريبًا ثم أفرج عنها على أن يستكمل التحقيق لاحقًا، حسب ما أعلنت الشرطة.

وأوقفت ستورجن عند الساعة 10: 09 صباحًا (09: 09 ت.غ) وأفرج عنها عند الساعة 17: 24 (16: 24 ت.غ)، حسب موقع “يورو نيوز” الأوروبي.

اقرأ أيضًا:

حمزة يوسف.. من هو أول مسلم يحكم اسكتلندا؟

تمويل الحزب الوطني الأسكتلندي

وفي وقت سابق اليوم، قالت الشرطة الأسكتلندية، في بيان: “أوقفت اليوم الأحد امرأة تبلغ 52 عامًا كمشتبه بها في إطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الأسكتلندي وأمواله”، فيما أكدت وسائل إعلام بريطانية أن المرأة هي ستورجن.

وأضاف البيان أن “المرأة محتجزة ويتم استجوابها من قبل مباحث شرطة أسكتلندا”.

وأكدت الشرطة أنها “سترسل تقريرًا بهذا الخصوص إلى مكتب التاج والدائرة المالية للنائب العام”.

وفي 5 إبريل الماضي، قامت قوات الأمن بتفتيش منزل رئيسة الوزراء السابقة ومقر الحزب في العاصمة إدنبرة، ومصادرة وثائق وأجهزة كمبيوتر.

اقرأ أيضًا:

بسبب عنادها.. قانون التحول الجنسي يطيح برئيسة وزراء اسكتلندا

اعتقال زوج رئيسة الوزراء

وتمّ اعتقال زوجها، بيتر موريل، الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الأسكتلندي، الذي أطلق سراحه دون توجيه تهم إليه.

وتتناول التحقيقات خصوصًا استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (حوالي 754 ألف دولار)، تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال، وهو مشروع مجمد حاليًا بسبب رفض لندن، وفقًا لـ”يورو نيوز”.

اقرأ أيضًا:

البرلمان الاسكتلندي يُصَوِّت لصالح إجراء استفتاء للاستقلال عن بريطانيا

الكلمات الدلالية:
أسكتلندا الاستفتاء الاستقلال الحزب الوطني الأسكتلندي السجلات المالية الشرطة الأسكتلندية تبرعات رئيسة الوزراء يكولا ستورجن

مواد ذات صلة

المزيد
قوات «التحالف» تدمر آليات عسكرية للحوثيين في لودر اليمنية

قوات «التحالف» تدمر آليات عسكرية للحوثيين في لودر اليمنية

١١:٤٣ ص، الأثنين، ٢٧ أبريل ٢٠١٥
خطوة جديدة بالكويت لحصار العمالة العشوائية

خطوة جديدة بالكويت لحصار العمالة العشوائية

٠٢:٣٥ ص، الثلاثاء، ٢١ مارس ٢٠٢٣
العراق.. إنهاء حظر التجول الليلي المفروض في بغداد منذ سنوات

العراق.. إنهاء حظر التجول الليلي المفروض في بغداد منذ سنوات

٠١:٤٤ ص، الأحد، ٠٨ فبراير ٢٠١٥
مقتل قائد استخبارات الحرس الثوري بمحافظة سيستان وبلوشستان

مقتل قائد استخبارات الحرس الثوري بمحافظة سيستان وبلوشستان

٠٩:٥٩ م، الجمعة، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *