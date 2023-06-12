أسكتلندا.. الإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة في تحقيقات مالية

تواصل – وكالات:

أفرجت الشرطة الأسكتلندية عن رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستورجن، بعد ساعات من توقيفها في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها.

التحقيق مع “ستورجن” والإفراج عنها

واستجوب المحققون، أمس الأحد، ستورجن على مدار 7 ساعات تقريبًا ثم أفرج عنها على أن يستكمل التحقيق لاحقًا، حسب ما أعلنت الشرطة.

وأوقفت ستورجن عند الساعة 10: 09 صباحًا (09: 09 ت.غ) وأفرج عنها عند الساعة 17: 24 (16: 24 ت.غ)، حسب موقع “يورو نيوز” الأوروبي.

اقرأ أيضًا:

حمزة يوسف.. من هو أول مسلم يحكم اسكتلندا؟

تمويل الحزب الوطني الأسكتلندي

وفي وقت سابق اليوم، قالت الشرطة الأسكتلندية، في بيان: “أوقفت اليوم الأحد امرأة تبلغ 52 عامًا كمشتبه بها في إطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الأسكتلندي وأمواله”، فيما أكدت وسائل إعلام بريطانية أن المرأة هي ستورجن.

وأضاف البيان أن “المرأة محتجزة ويتم استجوابها من قبل مباحث شرطة أسكتلندا”.

وأكدت الشرطة أنها “سترسل تقريرًا بهذا الخصوص إلى مكتب التاج والدائرة المالية للنائب العام”.

وفي 5 إبريل الماضي، قامت قوات الأمن بتفتيش منزل رئيسة الوزراء السابقة ومقر الحزب في العاصمة إدنبرة، ومصادرة وثائق وأجهزة كمبيوتر.

اقرأ أيضًا:

بسبب عنادها.. قانون التحول الجنسي يطيح برئيسة وزراء اسكتلندا

اعتقال زوج رئيسة الوزراء

وتمّ اعتقال زوجها، بيتر موريل، الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الأسكتلندي، الذي أطلق سراحه دون توجيه تهم إليه.

وتتناول التحقيقات خصوصًا استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (حوالي 754 ألف دولار)، تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال، وهو مشروع مجمد حاليًا بسبب رفض لندن، وفقًا لـ”يورو نيوز”.

اقرأ أيضًا:

البرلمان الاسكتلندي يُصَوِّت لصالح إجراء استفتاء للاستقلال عن بريطانيا