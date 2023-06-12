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“الأرصاد” يتوقع رياحًا تحد من مدى الرؤية الأفقية على جميع مناطق المملكة
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“الأرصاد” يتوقع رياحًا تحد من مدى الرؤية الأفقية على جميع مناطق المملكة

“الأرصاد” يتوقع رياحًا تحد من مدى الرؤية الأفقية على جميع مناطق المملكة

“الأرصاد” يتوقع رياحًا تحد من مدى الرؤية الأفقية على جميع مناطق المملكة
٠٤:١٨:٥٨ ص، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

أمطار ورياح على 4 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 9 مناطق

كما يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

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حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.

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حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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