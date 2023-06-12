البساطة المتطورة.. “جنرال موتورز” تكشف عن سيارتها الكهربائية “بويك بروكسيما”

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كشف عملاق السيارات الأمريكية شركة جنرال موتورز عن سيارتها الجديدة الكهربائية بالكامل “بويك بروكسيما”، وقالت إنه نموذج أولي تم إنشاؤه في استوديو التصميم في شنغهاي.

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مميزات سيارة “بويك بروكسيما”

أوضحت جنرال موتورز في البيان الصحفي الرسمي، أن السيارة بروكسيما تتميز بالآتي:

– سيدان عديمة الانبعاثات.

– لها أبواب جناح النورس.

– تصميم داخلي واسع.

– توفر تجربة داخل المقصورة شبيهة بالسكن.

وتم تصميم السيارة بروكسيما كنموذج أولي من قبل فريق من المصممين الصينيين، في مركز التصميم المتقدم الصيني الذي تم توسيعه وتجديده في جنرال موتورز، وهو مخصص للبحث الداخلي.

وذكر البيان الصحفي الرسمي أن هذا النموذج الأولي “يمثل تعبيرًا خارجيًا عن البساطة المتطورة، والنقاء المصمم خصيصًا لبيئة السوق المرتكزة على التكنولوجيا في الصين”.

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تصاميم خاصة بالصين

لا يتوقع إنتاج سيارة كهربائية مماثلة من بويك أو أي علامة تجارية أخرى في محفظة جنرال موتورز، تسير على الطريق في أي وقت قريب، على الأقل في الولايات المتحدة، حيث إنها تصاميم خاصة بالصين فقط.

يقول مايكل سيمكو، نائب رئيس الشركة الأول للتصميم العالمي، إن هناك أسبابًا أتاحت لمصممي جنرال موتورز فرصة فريدة لإحداث ثورة في التنقل الشخصي، ومنها:

– سوق السيارات الكهربائية المزدهر في الصين.

– رغبة المستهلكين القوية في الحصول على تقنيات جديدة

– مركز التصميم المتقدم في جنرال موتورز الصين بمثابة صانع ذوق رائد لمنتجات جنرال موتورز المستقبلية.

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