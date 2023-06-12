غرامة ومنع من السفر لمن يغادر ويدخل المملكة من غير المنافذ (تفاصيل)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مسودة مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، وضع عقوبات حال مغادرة المملكة، أو دخولها، من غير المنافذ المحددة.

منع 5 سنوات

ويعاقب مشروع اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر المعدل كل من يغادر المملكة أو يدخل إليها من غير المنافذ المحددة دون عذر مقبول بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد على خمس سنوات.

وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال عن كل تكرار، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد على خمس سنوات، حسب “عكاظ”.

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استعمال الغير لوثيقة السفر

كما يعاقب كل من يتعمّد تمكين الغير من استعمال وثيقة السفر بصورة غير مشروعة، أو بيعها أو رهنها بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد على خمس سنوات.

وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال عن كل تكرار، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد على خمس سنوات.