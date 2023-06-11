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لمواجهة الطوارئ والمخاطر.. تكثيف خطط الأمن والسلامة في المسجد الحرام خلال موسم الحج
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لمواجهة الطوارئ والمخاطر.. تكثيف خطط الأمن والسلامة في المسجد الحرام خلال موسم الحج

لمواجهة الطوارئ والمخاطر.. تكثيف خطط الأمن والسلامة في المسجد الحرام خلال موسم الحج

لمواجهة الطوارئ والمخاطر.. تكثيف خطط الأمن والسلامة في المسجد الحرام خلال موسم الحج
٠٢:٥٦:٥٣ ص، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تكثف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر، خطط الأمن والسلامة في المسجد الحرام والمرافق التابعة خلال موسم الحج لعام 1444 هـ.

تعاون الجهات المختصة

ويجرى ذلك عبر منهجية نوعية، تراعي نسب توافد الحجاج والزائرين، والتعاون المستمر مع الجهات الأمنية في ترتيب وتنظيم المصليات.

وكذلك تحديد المداخل المخصصة بالتنسيق مع الحشود والتفويج، وتحديد كثافة توافد الحشود خلال أوقات الصلاة مع تقديم أفضل الخدمات، حسب “واس”.

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تطبيق خطة الطوارئ

وأوضح وكيل الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر، فايز بن عبدالرحمن الحارثي، أن خطط الوكالة تتضمن الخدمات والمواقف الإنسانية، والحرص على مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة،.

والتأكد من سلامة طرق المشاة والأعمال الإنشائية، مع تطبيق خطة الطوارئ أثناء تقلبات الطقس والأحوال الجوية الممطرة.

وأشار إلى جاهزية أكثر من 500 مراقب أمن وسلامة لحماية المرافق، وتنظيم الممرات الرئيسة، ومرافقة أصحاب الفضيلة من العلماء والمدرسين، والتأكد من وسائل السلامة وأنظمة الإطفاء داخل المسجد الحرام.

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أخبار السعودية اليوم خطط أمن المسجد الحرام مواجهة الطوارئ والمخاطر موسم الحج

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