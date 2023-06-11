تفاعل واسع مع شاب يروى معاناته بسبب انفصال والديه

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، مع مقطع فيديو، ظهر خلاله، شاب يوري معاناته بسبب انفصال والديه منذ وقت طويل.

لم يجتمع بأمه وأبيه سويا

وقال الشاب إن عمره 30 عاما، وقد انفصل والداه وقت ولادته، وأكد أنه رغم عيشه في كنف والده، وتمكنه من رؤية والدته وزيارتها والتواصل معها، إلا أنه لم يحدث مرة واحدة طوال حياته أن اجتمع بأمه وأبيه في آن واحد.

وعبر عن أسفه أنه لم يتمكن من رؤية هذا المشهد، وأنه كان إحدى أمنيات حياته.

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وفي سياق متصل، حذر مجلس شؤون الأسرة من أن التطلّع لما يظهره الآخرون في تطبيقات التواصل الاجتماعي، يضيّق آفاق الحياة الأسرية السعيدة، وقد ينتهي بانفصال الزوجين.

التأثير السلبي لوسائل التواصل على الجوانب الأسرية

قدر المجلس حجم التأثير السلبي على الرجال بنسبة 9.5، وعلى النساء، بنسبة 10.1.

أضرار المقارنات الآخرين في الحياة الزوجية

وبين في “إنفوجراف” نشره عبر حسابه في موقع “تويتر”، أضرار المقارنات الآخرين في الحياة الزوجية على النحو التالي:

-التسبب في اضطراب العلاقات وفتور المشاعر

-إثارة مشاعر الغيرة والحسد والصفات غير الحميدة

-التركيز على السلبية وتجاهل الإيجابية في الطرفين

-التصرف بالعناد والمكابرة وعدم تقبل وضع الآخر

-عدم الوعي الكافي بالظروف المالية والحالة النفسية

– ضعف لغة التواصل والحوار ونمو الفجوة العاطفية

– عدم الرضا عن الحياة الزوجية والنفور والتشتت

-تدمير العلاقة كاملة والوصول إلى قرار الانفصال