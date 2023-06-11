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أوكرانيا تستعيد 3 بلدات وقريتين صغيرتين على محور دونيتسك
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أوكرانيا تستعيد 3 بلدات وقريتين صغيرتين على محور دونيتسك

أوكرانيا تستعيد 3 بلدات وقريتين صغيرتين على محور دونيتسك

أوكرانيا تستعيد 3 بلدات وقريتين صغيرتين على محور دونيتسك
٠٢:٢٨:٥٣ ص، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة، أن أوكرانيا تمكنت من استعادة 3 بلدات وقريتين صغيرتين على محور دونيتسك خلال 24 ساعة، وفقا لـ”العربية”.

التحقيق في تدمير سد نوفا كاخوفكا

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن العمل بدأ بالفعل في تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية في تدمير سد نوفا كاخوفكا والفيضان الهائل الذي أحدثه.

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وقال زيلينسكي في خطاب له: “إن ممثلي المحكمة الجنائية الدولية زاروا منطقة خيرسون في الأيام الأخيرة”.

وأضاف “في اليوم الأول بعد الكارثة، أرسل مكتب المدعي العام طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق في هذه الكارثة وبدأ العمل بالفعل”.

الهجوم المضاد

وأعطى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أول أمس السبت أقوى إشارة حتى الآن على أن كييف شنت هجوما مضادا طال انتظاره لاستعادة السيطرة على أراض في الشرق والجنوب من يد روسيا مؤكدا أن “هجوما مضادا وعمليات دفاعية” جارية بالفعل.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة: “إن الهجوم العسكري الأوكراني جار منذ فترة لكنه أخفق في اختراق خطوط الدفاع الروسية وتكبد خسائر فادحة”.

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أوكرانيا رئيس أوكرانيا روسيا محور دونيتسك

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