على مد البصر.. أطنان من الأسماك النافقة في هذه الدولة (تفاصيل)

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي نفوق عدد هائل من الأسماك على مد البصر في ولاية تكساس الأمريكية على سواحل خليج المكسيك.

وتسبب نقص في الأكسجين في خليج تكساس بالولايات المتحدة في نفوق كميات ضخمة من الأسماك على طول ساحل الخليج تكساس، بحسب ما كشفه مسؤولون أمريكيون خلال اليومين الماضيين.

نفوق أسماك بخليج تكساس:

وذكرت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولي منتزهات في مقاطعة برازوريا أن جهود تنظيف الشاطئ من الأسماك التي جرفتها المياه إلى الشاطئ جارية، متوقعين وصول موجات جديدة من الأسماك النافقة خلال الأيام المقبلة.

بينما تم تداول صور وفيديوهات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، تظهر آلاف الأسماك الصغيرة النافقة.

وكشف مدير إدارة حدائق مقاطعة برازوريا، أن نقص نسبة الأوكسجين في المياه السبب الرئيس وراء هذا الحادث المروع، وأن أسبابه تعود إلى 3 عوامل أساسية:

1-أولها ارتفاع درجات الحرارة.

2- هدوء مياه البحر.

3- ضعف حركة الأمواج مما يضعف حركية الأكسجين بالماء.

فيما نوهت كاتي سانت كلير، مديرة “برنامج الحياة البحرية” في جامعة تكساس، أن ارتفاع درجة حرارة مياه ساحل الخليج بسبب تغير المناخ، ساهم في نفوق الأسماك.

وتابعت: إن ارتفاع درجات حرارة المياه، يمكن أن يؤدي إلى حوادث مماثلة، خاصة في المناطق الضحلة أو القريبة من أو على الشاطئ.

أيضا بينت المشرفة على منتزه شاطئ كوينتانا، أنه من المحتمل العثور مئات الآلاف من الأسماك التي جرفتها المياه على امتداد 10 كيلومترات من الشاطئ.

وأضافت المشرفة، التي عملت في المنتزة لمدة 17 عاما، أن هذه المرة الثالثة التي تلاحظ فيها هذه الكميات من الأسماك على الشاطئ، غير أنها تؤكد أنها “الأضخم على الإطلاق”، بحسب قولها.

يذكر أن هيئة الأرصاد المحلية سجلت ارتفاعا كبيرا في برازوريا، الجمعة، وهو اليوم الذي تم الإبلاغ فيه لأول مرة عن رصد حالات الأسماك النافقة على الشاطئ.

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