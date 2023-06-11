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استشاري يوضح 12 سببا للخمول والكسل المزمن

استشاري يوضح 12 سببا للخمول والكسل المزمن

استشاري يوضح 12 سببا للخمول والكسل المزمن
٠٢:٠٩:٢٧ ص، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة بعضاً من أسباب الخمول والكسل المزمن الذي قد يعاني منه البعض.

وقال الجهني، عبر حسابه في “تويتر”: “هنالك أسبابا كثيرة للكسل والخمول المزمن منها على سبيل المثلال وليس الحصر:

أسباب الكسل والخمول

– التغذية غير السليمة

– السهر وقلة النوم

– القلق والتوتر والاكتئاب

– أمراض الغدد

– نقص الفيتامينات مثل مركبات ب والحديد والمعادن

– أمراض القلب

– أمراض الكلى

– أمراض الكبد

– أمراض الصدرية

– الالتهابات

– استخدام بعض الأدوية

– الحمل

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أسباب الكسل أثناء العمل

وفي وقت سابق، كشف تجمع الرياض الصحي الثاني، عن أبرز الأسباب التي تسبب الكسل والخمول أثناء العمل، موضحاً طرق التغلب عليها.

وأوضح التجمع عبر إنفوجرافيك على حسابه بتويتر، أن كثرة الجلوس وعدم الحركة، ونمط الغذاء الخاطئ، ووضعية الجسم الخاطئة، والقلق والتوتر، من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الكسل والخمول في العمل.

فيما نصح بكثرة الحركة، وممارسة تمارين التمدد، وأخذ قسط من الراحة للبقاء في حالة نشاط ويقظة، إضافة إلى تناول وجبات صحية ومتوازنة لإمداد الجسم بالطاقة.

وأشار التجمع، إلى أن وضعية الجلوس الخاطئة تستهلك طاقة الجسد وتجهده، لذلك يجب الالتزام بوضعية صحية، سواء كان العمل يتطلب الوقوف أو الجلوس.

وأضاف أن القلق والتوتر في العمل يؤدي لارتفاع ضغط الدّم ومعدل ضربات القلب وتشنج العضلات مما يرهق الجسم، لذلك يجب ترتيب مهام العمل وتنظيم الوقت، والعمل بإيجابية.

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