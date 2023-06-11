الحج بلا تصريح.. تفاصيل جديدة عن الشركات الوهمية

تواصل – فري التحرير:

صرح رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل “متحد” د.ساعد الجهني أنه تم التصريح لـ177 شركةً لخدمة حجاج الداخل، وهي تغطي مدن المملكة كافة.

الحملات الوهمية

وشدد الجهني على أن الحج بالطرق غير النظامية يؤثر على سير رحلة الحج، بشكل سلبي، ويضر بالجميع، بدءا من الحاج نفسه، وبالتالي بقية الحجاج، والشركات التي سهلت ذلك.

وأفاد الجهني بأن الحملات الوهمية توهم الراغبين في الحج أنها حملات نظامية بهدف جمع الأموال فقط، وتنشط غالبًا قبل الحج بأشهر، حسب “اليوم”.

وأوضح أن هناك حملات غير نظامية يقوم عليها أشخاص معتدون على الأنظمة، يقومون بإدخال الحجاج إلى المشاعر بدون تصاريح، وهذا يعد مخالفا للأنظمة والقوانين.

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التسجيل عبر موقع الوزارة ونسك

وأشار المسؤول إلى أنه بإمكان المواطنين والمقيمين الذين تنطبق عليهم شروط الحج التسجيل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق نسك.