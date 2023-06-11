انقطاع الكابل الدولي للإنترنت في دولة خليجية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، حدوث انقطاع الكابل الدولي الذي يربط شبكة الكابلات الدولية في الكويت بشبكة الاتصالات للشركات المشغلة للكابلات الدولية.

ضعف الإنترنت في الكويت

وأفادت الهيئة بتعرض بعض شركات الاتصالات لضعف في تقديم خدمة الإنترنت لمشتركيها.

بينما حدث قطع الكابل على مسافة تبعد 8 كيلو مترات من مقسم المدينة في اتجاه مقسم ام الهيمان بسبب مشروع أعمال تطوير شارع القاهرة، حسب “القبس”.

‏وبينت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنه جار اتخاذ الإجراءات لإصلاح القطع من قبل فريق الهيئة لاستعادة حركة الانترنت إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.

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تعطل في بعض الدوائر الدولية

وفي وقت سابق، من العام الماضي، كشفت الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات بالكويت، أن الكابل البحري الدولي «فالكون» التابع لشركة “جي سي اكس”، تعرض لقطع خارج المياه الإقليمية الكويتية، ما أدى إلى تعطل في بعض الدوائر الدولية العاملة على الكابل، والمستخدمة من قبل الشركات مزودي ومقدمي خدمات الإنترنت.

وأوضحت الهيئة في بيان لها على حسابها بـ”تويتر”، أنها تتابع مع شركة الكابل الدولي الموقف أولًا بأول؛ لمعرفة مايتم اتخاذه من إجراءات لإصلاح الأعطال.

وتحتل الكويت المركز الرابع عربيًا و14 عالميًا في سرعة الانترنت على مؤشر العالمي لسرعة الإنترنت حول العالم، حيث بلغت سرعة الإنترنت في الكويت 56.45 ميجابايت في الثانية.