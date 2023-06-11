وظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية لحملة (الثانوية) فأعلى، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– موظف إداري – الجدولة.
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الشروط:
1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- لا يُشترط خبرة ويفضّل وجود خبرة لا تقل عن سنة في مجال خدمة العملاء.
من ضمن المهام الوظيفية:
– استقبال جميع المكالمات الواردة والاستفسارات الشخصية المتعلقة بعملية الجدولة.
– توجيه وتنسيق حجز القوائم السريرية والجراحية للانتظار.
موعد التقديم:
– وأشار مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/11/22هـ الموافق 2023/06/11م.
طريقة التقديم:
– أوضح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا