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وظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
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وظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
٠١:٣٣:٥٦ ص، الإثنين، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية لحملة (الثانوية) فأعلى، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– موظف إداري – الجدولة.

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الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- لا يُشترط خبرة ويفضّل وجود خبرة لا تقل عن سنة في مجال خدمة العملاء.

من ضمن المهام الوظيفية:

– استقبال جميع المكالمات الواردة والاستفسارات الشخصية المتعلقة بعملية الجدولة.

– توجيه وتنسيق حجز القوائم السريرية والجراحية للانتظار.

موعد التقديم:

– وأشار مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/11/22هـ الموافق 2023/06/11م.

طريقة التقديم:

– أوضح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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