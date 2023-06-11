الخرطوم تشتعل.. قصف واشتباكات على مدار الساعة

تواصل – فريق التحرير:

استفاق سكان الخرطوم، صباح أمس الأحد، على أصوات تجدد القصف المدفعي والاشتباكات في مختلف أنحاء العاصمة، مع انتهاء الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي وفّرت لهم، ليوم واحد.

قصف عنيف

وأكد شهود في الخرطوم سماع “أصوات القصف والاشتباكات بعد 10 دقائق من انتهاء الهدنة”، مشيرين إلى سماع “قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة” في الخرطوم وضاحية أم درمان بشمال العاصمة.

وفي الوقت نفسه، جرت اشتباكات “بمختلف أنواع الأسلحة” في شارع الهواء بجنوب الخرطوم، حسب “العربية”.

وبعد نصف ساعة من نهاية هدنة الـ24 ساعة، سُمع دوي انفجارات قوية وأصوات اشتباكات في وسط الخرطوم واشتباكات في شرق النيل، وكذلك سمع دوي ضربات مدفعية في شمال أم درمان.

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البحث عن مفقودين

من جانبها، أفادت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر،عمليات البحث عن المفقودين المبلغ عنهم مستمرة، لكنها تواجه الكثير من العقبات في السودان.

وأوضحت أن من أبرزها استمرار الاقتتال الذي يعيق عمليات التقصي، بالإضافة إلى شح الإمكانيات والموارد الطبية التي تعيق عمليات التعرف على الجثامين أو انتشالها.