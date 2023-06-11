خطأ فادح يتسبب في صعق شاب (فيديو متداول)

تواصل – فريق التحرير:

تسبب خطأ فادح من شاب يعمل في محطة للقطارات في تعرضه للصعق الكهربائي وحالة إغماء.

وظهر الشاب في مقطع فيديو متداول، يقوم بتنظيف أحد القطارات، ولم يتنبه لسلوك الضغط الأعلى أعلى القطار.

اقرأ أيضا:

أمريكي يتحول إلى وحش رغم ضربه وصعقه بالكهرباء على يد الشرطة (فيديو)

وفور ملامسة الشاب لأسلاك الضغط العالي تعرض للصعق الكهربائي، وأغمي عليه في الحال.

حادث مشابه في دولة عربية

وفي وقت سابق، شهدت إحدى الدول العربية حادثا مروعا، حيث تعرض 4 أشقاء للصعق بالكهرباء.

اقرأ أيضا:

استغاث بإخوته ففارقوا الحياة معًا.. وفاة 4 أشقاء صعقًا بالكهرباء في مصر (فيديو)

وعاش الإخوة الأربعة، مترابطين شهد لهم الجميع بالاحترام، فلم يفرقهم الموت بل لقوا حتفهم محتضين بعضهم في مشهد مأسوي فجع الجميع.

القصة تعود لأشهر خلت، حيث توفي 4 أشقاء من محافظة الفيوم المصرية، صعقًا بالكهرباء أثناء ري أرض زراعية لهم ليلًا، حيث سقط سلك كهربائي بشكل مفاجئ على أحدهم فأودى به قبل أن يلحقه إخوته أثناء محاولة نجدة بعضهم.

اقرأ أيضا:

«الدفاع المدني» يُحذر: هذا التصرف عبر الأبواب والنوافذ يعرضك للصعق بالكهرباء