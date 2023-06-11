منها المملكة.. الكويت: توفير 1100 مقعد للراغبين بالتخصصات الطبية بجامعات عالمية وخليجية

تواصل- فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم العالي في الكويت أنها لم توقف الالتحاق بالتخصصات الطبية في مصر والأردن، وإنما جرى إيقاف الابتعاث من أجل توجيه موارد الدولة المالية نحو فرص تعليمية ذات جودة تثري سوق العمل المحلي.

التخصصات الطبية بالكويت:

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن وكيلة وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم أنه ستكون هناك مراجعة دورية لمتابعة أبنائنا الدارسين في الخارج مع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وأوضحت أن ذلك سيكون سواءً بإعادة الابتعاث أو الإيقاف التام للالتحاق بتلك الدول حيث سيتم اتخاذ القرار من قبل الوزارة بناءً على ما يرد للوزارة من تقارير فنية.

1100 مقعد سنويا:

وأضافت الملحم أن الكويت توفر بدائل بما يقارب من 1100 مقعد سنويا للراغبين في الالتحاق بالتخصصات الطبية سواء في جامعة الكويت أو في الجامعات العالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا وأيرلندا والمملكة المتحدة ومالطا واستراليا ونيوزيلندا والبحرين والسعودية والإمارات ، من خلال الابتعاث الخارجي وفق اتفاقيات عديدة.

ونوهت أن عدد المقاعد في ازدياد سنويا وفي أماكن أكثر تنافسية، بفضل جهود المكاتب الثقافية وعقد اتفاقيات جديدة وزيادة عدد المقاعد في الاتفاقيات القائمة.

كما أشارت إلى أن وزارة التعليم العالي ماضية في استكمال مسيرتها في تعزيز المكانة التنافسية للكويت في:

-عالم الاقتصاد المبني على المعرفة.

– توفير المدخلات الأكاديمية التي تساعد مؤسسات الدولة على تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين على ح السواء.

– إعداد وتهيئة الرأس المال البشري الذي يشكل الدعامة القوية والركيزة الأساسية في التنمية.

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