رسالة وداع.. ماذا كتب الطالب سطام قبل وفاته بالتماس كهربائي داخل مدرسته؟

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من آخر محادثة بين الطالب سطام- رحمه الله- الذي توفى نتيجة تعرضه لالتماس كهربائي داخل مدرسته، ووالده.

الرسالة الأخيرة:

وتضمنت المحادثة التي كانت بين الطالب ووالده، رسالة متبادلة بأن كل منهما يحب الآخر، حيث تفاعل العديد من المغردين مع الرسالة المؤثرة داعين له بالرحمة ولوالديه وأهله بالصبر.

وقبل ساعات أعفت إدارة تعليم جازان، مدير التشغيل والصيانة، وتكليف إبراهيم زائري مديرا.

تعليم جازان:

وبحسب صحيفة الوطن، تم أيضا إعفاء مدير الأمن والسلامة وتكليف إيمان الأحمر مديرة.

وجاء ذلك على خلفية قضية الصعق الكهربائي التي راح ضحيتها الطالب سطام غازي فقيه في مدرسة الخضراء الجنوبية.

تحقيق حول إصابة طالب بالتماس كهربائي

وقبل أسبوعـين، كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان رجاء العطاس، أن الإدارة تابعت ما تعرض له أحد طلابها ظهر الأربعاء 04 / 11/ 1444هـ.

وأكد ذلك تم بعد بلاغ مكتب التعليم بإصابته بالتماس كهربائي أثناء اليوم الدراسي في الصالة الرياضية لإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بأبوعريش.

وأضافت إدارة التعليم في جازان، في بيان لها، أنه نقل الطالب على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحقيق عاجل

وبين المتحدث أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بادرت إلى الاطمئنان على حالة الطالب الصحية، سائلين الله له الشفاء العاجل.

وتابع بيان إدارة التعليم بجازان، أن المدير العام للتعليم بالمنطقة وجه بالتحقيق في ملابسات الحادثة وأسبابها وبشكل عاجل، والرفع له بنتائج التحقيق والتوصيات اللازمة بشأنها، من خلال اللجان المكلفة التي باشرت أعمالها.

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