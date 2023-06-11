6 مطارات و100 ناقل جوي.. جاهزية عالية لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم الحج

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مطارات المملكة استكمال جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن، وذلك عبر 6 مطارات وأكثر من 100 ناقل جوي مشارك.

الحركة المتوقعة

وحسب فيديو بثته قناة “الإخبارية” تبلغ الحركة الإجمالية المتوقعة للسفر الجوي خلال موسم الحج، أكثر من 15 مليون مسافر.

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طرق آمنة

وفي وقت سابق، أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، حملة “طرق متميزة آمنة” للعام الثالث على التوالي.

الحملة تهدف لمسح شبكة الطرق

وأوضح أن الحملة تهدف لمسح شبكة الطرق ما بين المدن بما يسهم في رفع مستوى السلامة والصيانة على شبكات الطرق بالمملكة.

وأضاف أن ذلك يأتي تزامنًا مع الاستعدادات التي تقوم بها المملكة استقبالًا لموسم حج هذا العام 1444 هـ، فإن الحملة تهدف إلى:

1 – رفع كفاءة شبكة الطرق الطويلة ومستوى السلامة.

2 – توفير أفضل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ البرية لأداء مناسك الحج وللمسافرين والزوار ومستخدمي شبكة الطرق.