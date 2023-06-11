الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“السجن والغرامة”.. النيابة العامة تتوعد المحتالين على أموال الآخرين
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“السجن والغرامة”.. النيابة العامة تتوعد المحتالين على أموال الآخرين

“السجن والغرامة”.. النيابة العامة تتوعد المحتالين على أموال الآخرين

“السجن والغرامة”.. النيابة العامة تتوعد المحتالين على أموال الآخرين
١١:٥٣:١١ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شدد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على حظر أي سلوك آثم من شأنه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال بما في ذلك الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.

عقوبات مشددة 

وقالت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: يعاقب كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أيّ من طرق الاحتيال، بما فيها:

– الكذب

– الخداع

– الإيهام

– السجن

وتصل العقوبة إلى سبع سنوات، وكذلك غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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إحالة إلى النيابة 

وفي وقت سابق، قررت الهيئة السعودية للمحامين إحالة عدد من منتحلي مهنة المحاماة غير المقيدين في جدول المحامين الممارسين إلى النيابة العامة.

وجاء القرار بسبب تقديمهم خدمات قانونية لأفراد تحت مسميات وهمية لمنشآت قانونية، في مخالفة صريحة لنظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، الذي ينص على أنه “يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيدًا في جدول المحامين الممارسين”، حسب “الاقتصادية”.

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أخبار السعودية اليوم النيابة العامة عقوبات الاحتيال المالي مكافحة الاحتيال المالي

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