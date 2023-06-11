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المملكة وأمريكا تدينان عودة القتال العنيف في السودان بعد انتهاء الهدنة
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المملكة وأمريكا تدينان عودة القتال العنيف في السودان بعد انتهاء الهدنة

المملكة وأمريكا تدينان عودة القتال العنيف في السودان بعد انتهاء الهدنة

المملكة وأمريكا تدينان عودة القتال العنيف في السودان بعد انتهاء الهدنة
١١:٣٠:٤٠ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أعلن الميسران، أن القوات المسلحة السودانية (SAF)، وقوات الدعم السريع (RSF)، أظهرتا قيادة وسيطرة فعالة على قواتهما خلال فترة وقف إطلاق النار الذي جرى بتاريخ 10 يونيو 2023م.

تراجع القتال:

وحسب بيان “الخارجية”، أدى وقف إطلاق النار إلى تراجع حدة القتال وانحساره في جميع أنحاء السودان ومكّن من إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية وتحقيق بعض تدابير بناء الثقة.

عودة العنف:

إلا أن الميسران أعربا عن أسفهما الشديد جراء عودة الطرفين إلى أعمال العنف فور انتهاء فترة وقف إطلاق النار، ويؤكدان على أن الحل العسكري للصراع غير مقبول ويدينان بشدة تلك الأعمال ويدعوان إلى وقفها فوراً.

وأكدا أنهما في إطار مواصلة وقوفهما إلى جانب الشعب السوداني فإنهما على استعداد لاستئناف المباحثات بمجرد أن يظهر طرفي الصراع تقيدهما بما اتفقا عليه في إعلان جدة.

وسيعمل الميسران على التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف القتال وتقليل تأثيره على المنطقة، وتكثيف التنسيق مع الجهات المدنية السودانية ذات العلاقة لضمان مشاركتهم في رسم مستقبل السودان.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية اخبار السودان القتال في السودان امريكا

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