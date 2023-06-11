تواصل- فريق التحرير:

عقب كارثة السائح الروسي، الذي أنهت سمكة القرش حياته في مصر بأحد شواطيء مدينة الغردقة، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالعديد من التساؤلات عن طبيعة هذا القرش.

قرش التايجر:

موقع “oceanconservancy” المتخصص في علوم البحار، كشف عن أهم المعلومات عن سمك قرش التايجر، وبحسب الموقع فإن هذه السمكة تعد:

1-من الأسماك الرحالة، ويمكن العثور عليها في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم.

2- تعيش أسماك قرش النمر مدة تتراوح من 20 إلى 50 عامًا.

3- تتغذى أسماك قرش النمر عمليًا على أي شيء يمكنهم الحصول عليه.

4- سبب تسميتها بأسماك قرش النمر، لأنها حيوانات مفترسة شرسة في البحر.

5- أيضا تتغذى على القشريات والأسماك والطيور، والسلاحف والدلافين، وحتى القروش الصغيرة.

6- تتميز باللون الرمادي المزرق إلى الرمادي الداكن في الأعلى.

7- لها بطون بيضاء تساعدها على الاندماج في المياه المحيطة من أعلى وأسفل.

8- متوسط طول قرش التايغر حوالي 14 قدمًا.

9- يمكن أن يكون أطول من 20 قدمًا أي ما يقارب 6.09607 متر.

10- تواجه أسماك قرش النمر شبه تهديد بالانقراض وتتمتع بمعدلات تكاثر بطيئة.

يذكر أنه تم اصطياد السمكة لتشريحها وبيان السبب الذي أدى للخلل الذي جعلها تعتبر الإنسان من مصادر تغذيتها على عكس ما هو متعارف عنها.

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