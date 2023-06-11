اعتقال رئيسة وزراء أسكتلندا السابقة.. ما الأمر؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشرطة الأسكتلندية، اعتقال رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة الحزب الوطني نيكولا سترجن في إطار تحقيق عن تمويل حزبها.

رهن الاحتجاز

وقالت الشرطة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها رهن الاحتجاز، ويقوم محققو شرطة اسكتلندا باستجوابها.

وبعد أن أكدت الشرطة اعتقال سترجن البالغة من العمر (52 عاما) اليوم الأحد، كمشتبه بها فيما يتعلق بالتحقيق الجاري في تمويل الحزب وشؤونه المالية، أفادت بأنه من المقرر إرسال رسالة إلى مكتب التاج والخدمة المالية للنائب العام.

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توقيع شراكة

وفي سياق منفصل، وقع مسجد بلاكهال الواقع بمدينة إدنبرة، عاصمة أسكتلندا، عقد شراكة خيرية مع منظمة الإغاثة الإسلامية ببريطانيا، من أجل مساعدة المحتاجين وتوزيع المواد الغذائية.

ويسعى مسجد بلاكهال ومنظمة الإغاثة الإسلامية في بريطانيا، إلى توزيع أكثر من 500 حُزمة غذائية للأسَر والأفراد المحتاجين في مدينة إدنبرة، وتحتوي الحزم الغذائية على 30 سلعة غذائية مختلفة؛ بحسب شبكة الألوكة.

وقال نديم بكير، مدير جمع التبرعات بالمكتب الإقليمي لمنظمة الإغاثة الإسلامية في المملكة المتحدة: “نحن فخورون بالعمل مع مسجد بلاكهال، ونسعى لمساعدة الأشخاص المحتاجين في أسكتلندا”.