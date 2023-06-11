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هل تعاني من الحكة في فروة رأسك.. ماذا تعرف عن إكزيما الشعر؟

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هل تعاني من الحكة في فروة رأسك.. ماذا تعرف عن إكزيما الشعر؟

هل تعاني من الحكة في فروة رأسك.. ماذا تعرف عن إكزيما الشعر؟

هل تعاني من الحكة في فروة رأسك.. ماذا تعرف عن إكزيما الشعر؟
١١:١٤:١٩ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تعرف الإكزيما بأنها الحالة التي يمكن أن تسبب ظهور الطفح الجلدي الأحمر، وحكة في أجزاء مختلفة من الجسم، مثل: اليدين، والقدمين، والرقبة ويمكن أن تكون في فروة الرأس.

وبحسب موقع “ويب طب”، فإنه عندما تكون فروة الرأس المتهيجة، ربما يكون ذلك علامة على إصابتك بإكزيما الشعر، وهي نوع من التهاب الجلد التحسسي.

أعراض إكزيما الشعر:

1-حكة

2- بقع متقشرة

3- تورم

4- احمرار وتهيج

أسباب إكزيما الشعر:

ليس من الواضح ما الذي يسبب التهاب الجلد الزهمي أو إكزيما الشعر، ولكن قد يرجع ذلك إلى:

-التعرض لضغط عصبي.

– تأثير العوامل البيئية، مثل: الحرارة، والعرق، والبرد، والطقس الجاف.

– التعرق الشديد.

– الوراثة.

– تغييرات هرمونية.

– استجابات غير طبيعية من الجهاز المناعي إلى شيء يتلامس مع الجلد.

– ملامسة الجلد في فروة الرأس لمواد سامة.

– حدوث تلامس مع أي منتج يحتوي على النيكل أو الكوبالت.

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الكلمات الدلالية:
إكزيما إكزيما الشعر امراض جلدية صحة وطب

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