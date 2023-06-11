أطعمة ترفع الكوليسترول بشكل مفاجئ.. لا تفرط في تناولها

تواصل – فريق التحرير:

يحذر خبراء الصحة من خطورة بعض الأطعمة التي تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل مفاجئ.

ويوضح الأطباء، أن زيادة الكوليسترول الضار في الجسم تعد أحد أكثر المشاكل الصحية الشائعة التي تواجه الكثيرين في وقتنا الحالي، وقد تنتج هذه المشكلة عن اتباع نظام غذائي غير صحي.

أطعمة ترفع الكوليسترول

وهناك بعض الأطعمة التي تسبب في زيادة نسبة الكوليسترول في الجسم بشكل خفي، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

– اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء على كميات عالية من الدهون المشبعة، والتي تزيد من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

– الأطعمة المقلية

وتحتوي الأطعمة التي يتم قليها بالزيت على نسبة أعلى من الدهون المشبعة، وتزيد بشكل خفي من مستويات الكوليسترول.

– اللحوم المعالجة

تعد الكميات الكبيرة من المواد الحافظة والملح، والتي تستخدم في معالجة اللحوم، من أهم الأسباب لزيادة الكوليسترول.

– الأطعمة المخبوزة

الأطعمة المخبوزة ليست صحية أبداً، وقد تساعد في زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، لذلك يجب ألا ‏ننخدع بما يكتب في الملصقات الصحية على هذه ‏الأطعمة.

الحليب عالي الدسم

على الرغم من أن منتجات الحليب غنية بالمعادن ‏الأساسية مثل الكالسيوم، إلا أنها تحتوي أيضاً على ‏كميات كبيرة من الدهون المشبعة التي تزيد من الكوليسترول الضار.

اقرأ أيضا:

استشاري: 6 عوامل تؤثر على علاج ارتفاع الكوليسترول بالأدوية