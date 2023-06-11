استعادة قرية.. أوكرانيا تعلن أولى مكاسب الهجوم المضاد

تواصل- فريق التحرير:

قالت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، إنها استعادت السيطرة على قرية من يد القوات الروسية في جنوب شرق البلاد، في أول تجمع سكني تعلن تحريره منذ شن هجوم مضاد قبل أيام.

العلم الأوكراني:

ورفع جنود العلم الأوكراني على بناية تضررت من قصف سابق في تسجيل مصور لم يتم التحقق منه نشره اللواء 68 الأوكراني وقال إن القرية هي بلاهوداتني في منطقة دونيتسك.

أول نتائج الهجوم المضاد:

وقال متحدث باسم أحد قطاعات الجيش الأوكراني على التلفزيون: “نرى أول نتائج لتحركات الهجوم المضاد”.

وأضاف أن القرية تقع على أطراف منطقتي دونيتسك وزابوريجيا على بعد كيلومترات قليلة جنوب قرية فيليكا نوفوسيلكا التي تسيطر عليها كييف.

الرئيس الأوكراني:

وأعطى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت أقوى إشارة حتى الآن على أن كييف شنت هجوما مضادا طال انتظاره لاستعادة السيطرة على أراض في الشرق والجنوب من يد روسيا مؤكدا أن “هجوما مضادا وعمليات دفاعية” جارية بالفعل.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة: “إن الهجوم العسكري الأوكراني جار منذ فترة لكنه أخفق في اختراق خطوط الدفاع الروسية وتكبد خسائر فادحة”.

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