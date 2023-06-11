وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين (Graduate Development Program) للعام 2023م، وهو برنامج تدريب وتوظيف لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس فأعلى عبر المسارات التالية:

المسارات المتاحة

– مسار المعرفة والتحليل

التخصصات المطلوبة: (السياسات العامة، الطقس والمناخ، الإحصاء، الاقتصاد، الهندسة، الرياضيات، إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الهندسة المعمارية، علوم الحاسب).

– مسار الاستشارات

التخصصات المطلوبة: (الهندسة، المالية، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال، الرياضيات، علوم الحاسب).

– مسار التمكين

التخصصات المطلوبة: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الموارد البشرية، الأمن السيبراني، علوم الحاسب، القانون).

الشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات المناسبة لكل مسار.

– معدل تراكمي لا يقل عن (4 من 5) أو ما يعادله.

– حديث التخرج (لم يمضي على تخرج أكثر من 12 شهراً).

– متفرغ للعمل بدوام كامل وعقد تدريب لمدة سنة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة (سيتطلب درجة IELTS 6.5 أو ما يعادلها).

نبذة عن البرنامج:

يهدف برنامج تطوير الخريجين في كابسارك إلى جذب وتطوير الخريجين المتميزين وتزويدهم بالخبرة العملية في المسارات الوظيفية المختلفة، سيكتسب المتدربون معرفة قيمة في الصناعة تتراوح من مجالات الطاقة إلى وظائف التمكين، وتستمر مدة التدريب عام كامل.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم يوم الأحد 1444/11/29هـ (الموافق 2023/6/18م) عن طريق الرابط: إضغط هنا

اقرأ أيضا:

أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن أسماء المرشحين للوظائف الموسمية