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في حالة إلغاء تأشيرة الاستقدام هل يتم استرداد الرسوم؟ مساند يوضح
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في حالة إلغاء تأشيرة الاستقدام هل يتم استرداد الرسوم؟ مساند يوضح

في حالة إلغاء تأشيرة الاستقدام هل يتم استرداد الرسوم؟ مساند يوضح

في حالة إلغاء تأشيرة الاستقدام هل يتم استرداد الرسوم؟ مساند يوضح
١٠:١٠:٤٢ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة الإجراءات المتبعة حال بالنسبة للمستفيد في حالة إلغاء تأشيرة الاستقدام.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مغردة قالت فيه : “تم إلغاء تأشيرة الاستقدام ولم يتم استرداد الرسوم حتى الآن؟ ما العمل؟

إلغاء التأشيرة والرسوم

وأجابت منصة مساند بقولها: “بإمكانك الاطلاع على حالة التأشيرة من خلال حسابك لدى مساند، وفيما يخص المدفوعات الحكومية يرجى التواصل مع جهة الاختصاص ، ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي:920002866”.

وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن الاستقدام اليوم، عبر مساند غيّر المفاهيم واختصر الوقت والجهد للمستفيد.

إجراءات لاختصار الوقت والجهد

وقالت منصة مساند، عبر حسابها في “تويتر”، أن الاستقدام حالياً اختصر أياما وشهورا بدقائق ومشاوير بخطوات إلكترونية تنجزها من مكانك من خلال تلك الإجراءات:

– كل مكاتب المملكة في منصة واحدة

– رحلة استقدامك صارت بـ 5 خطوات إلكترونية

– وسعنا خيارات المهن في الاستقدام

– الجنسيات بخيارات مختلفة

– التكاليف بسقف محدد

التأمين على  العمالة

في سياق ذي صلة، أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة أن التأمين مقتصر على عقود العمالة المنزلية الجديدة فقط.

التأمين على عقود العمالة

جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مغرد قال فيه: “وصلت العاملة المنزلية هل يمكن تسوية تأمين للعقد؟”.

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وأجابت منصة مساند بقولها: “نعتذر منك، التأمين مقتصر على عقود العمالة المنزلية الجديدة ، علما أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية هي خدمة تم إطلاقها بشكل تجريبي وهي غير إلزامية”.

أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أنه يمكن الاستقدام بتكلفة أقل من خلال خدمة معروفة.

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توضيح من مساند بشأن التأمين على عقود العمالة المنزلية

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