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بيان عاجل من شرطة الرياض بشأن فيديو “المقيم والمبالغ المالية”
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بيان عاجل من شرطة الرياض بشأن فيديو “المقيم والمبالغ المالية”

بيان عاجل من شرطة الرياض بشأن فيديو “المقيم والمبالغ المالية”

بيان عاجل من شرطة الرياض بشأن فيديو “المقيم والمبالغ المالية”
٠٩:٥٧:٣٤ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

بعد تداول فيديو أثار الجدل لمقيم يظهر صحبة مبالغ مالية كبيرة، أصدرت شرطة منطقة الرياض بيانًا، أكدت فيه أنها قبضت على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة بالعمل لدى الغير.

مبالغ مالية مجهولة المصدر:

وأضافت في فيديو على “سناب الداخلية”، :” ظهر أحدهما في مقطع مرأي يعرض مبالغ مالية مجهولة المصدر والآخر لتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءت النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة”.

استعراض الأموال:

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو يوثق قيام وافدين باستعراض حصيلة الأموال التي تحصلا عليها في المملكة في يوم واحد.

وقال موثق المقطع، شوفوا يا رجال هذا شغل اليوم حوالي 17 ألف سعودي، مضيفًا: الحمد لله نزل علينا رزق، وما كان معنا شيء، ليرد عليه الآخر: “هذه البركة”.

وأوضح المقطع، أحدهما وهو ينشر الأموال التي حصلا عليها على مفرش، ويقسم فئات الأموال المختلفة مع بعضها.

وأشار موثق المقطع، إلى أنهما جاءا إلى المملكة منذ أسبوع فقط.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية شرطة الرياض مبالغ مالية مقيم

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