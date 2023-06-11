قرار عاجل من جامعة الملك سعود باعتماد تطبيق نظام الفصلين الدراسيين للعام الجديد

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود، اعتماد تطبيق نظام الفصلين الدراسيين للعام الدراسي المقبل.

جامعة الملك سعود:

وبحسب ما نشرته الوطن فسوف تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول في الجامعة يوم الأحد 4 / 2/ 1445 هـ.

فيما تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2/ 5/ 1445 هـ وبداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 12/ 5/ 1445 هـ.

بينما تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي نهاية دوام الخميس 22/ 6/ 1445 هـ.

وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم 2/ 7/ 1445 هـ، وبداية إجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم الخميس 18/ 9/ 1445 هـ.

وأما بداية إجازة نهاية العام الدراسي فستكون بنهاية يوم الإثنين 4 / 12/ 1445 هـ.

جامعة الملك عبد العزيز:

وفي مايو الماضي نفت قالت جامعة الملك عبدالعزيز، ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء العمل بنظام الفصول الدراسية الثلاثة.

جاء ذلك عقب تداول ما يفيد بأن مجلس الجامعة وافق على تحويـل كـافـة برامج الجـامعـة في مرحلـة الـدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا من نظام الفصول الدراسية الثلاثة إلى نظام الفصلين الدراسيين بالجامعة.

وفي وقت سابق، قال الدكتور ماجد نور، مدير مركز الاقتصاد المعرفي ونقل التقنية بجامعة الملك عبد العزيز، إن هناك مخترعين كُثر في الجامعة بنسبة تتجاوز 70%.

وأوضح حينها في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن أعضاء هيئة التدريس والطلاب منهم نسبة كبيرة من المخترعين، كما يوجد نحو 50% من المخترعات.

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