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ثوران بركان بارتفاع 2462 مترًا .. وإجلاء الآلاف في هذه الدولة (صور)
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ثوران بركان بارتفاع 2462 مترًا .. وإجلاء الآلاف في هذه الدولة (صور)

ثوران بركان بارتفاع 2462 مترًا .. وإجلاء الآلاف في هذه الدولة (صور)

ثوران بركان بارتفاع 2462 مترًا .. وإجلاء الآلاف في هذه الدولة (صور)
٠٩:٣١:٠٠ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أجلت الحكومة الفلبينية، أكثر من 12 ألف شخص بسبب ثوران بركان “مايون” الأكثر نشاطا في البلاد.

ثوران بركان في الفلبين:

وأعلنت وكالة مكافحة الكوارث الوطنية في الفلبين، اليوم الأحد، أن ثوران البركان قد يستمر لعدة أشهر.

فيما ذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم ينحدرون من 22 قرية حول بركان مايون في إقليم “ألباي” شرق الفلبين، والذي يقذف حمما بركانية نارية منذ الخميس الماضي.

وأوضح المعهد الفلبيني أن الثوران البطيء للحمم البركانية عند فوهة البركان قد يؤدي إلى ثوران متفجر مع تدفقات للحمم البركانية عالية الكثافة.

كما يؤدي إلى تدفقات طويلة من الحمم البركانية وتدفقات كثيفة من الصخور البركانية ” أو تدفقات حارة من الرماد والحطام.

ونوهت أيضا أن 12 ألف و804 أشخاص انتقلوا إلى مراكز الإيواء حتى الآن، منذ ثوران البركان.
فيما أعلنت حكومة الإقليم حالة الكارثة، وعجلت بصرف أموال الإغاثة، ويعد البركان البالغ ارتفاعه 2462 مترًا والمعروف بشكله المخروطي المثالي، موقع جذب سياحي شهير.

بركان بهاواي الأمريكية:

وقبل أيام أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، ثوران الحمم البركانية، من بركان “كيلاويا” في ولاية هاواي الأمريكية، حيث تدفقت منه الحِمم في منظر وصف بأنه أقرب للجحيم.

رياح ناقلة للغاز

وفي الوقت نفسه، ظهرت مخاوف من هبوب رياح ناقلة للغاز البركاني لأماكن آهلة بالسكان، مما قد يسبب مشاكل صحية خطيرة للعينين والجلد والرئتين وفي حالات شديدة قد تصل إلى الموت، حسب إعلاميين.

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الكلمات الدلالية:
الفلبين بركان ثوران بركان زلزال

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