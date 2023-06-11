مشهد يفوق الوصف.. غزال يلتهم أفعى (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غريب وغير متوقع لغزال يلتهم أفعى حية بطريقة نادرة.

ووثق المقطع المتداول، الذي نشره حساب “عالم الحيوان”، في “تويتر”، غزال في إحدى الغابات، وقد بدأ في التهام أفعى حية.

غزال يتناول أفعى حية

وواصل الغزال علمية عض الأفعى بأسنانه حتى فقدت وعيها بالكامل، وبدأ في التهامها في مشهد أثار تساؤلات عن سبب قيام الغزال بهذا السلوك.

ومن المعروف أن الغزلان من الحيوانات التي تتناول الأعشاب والنباتات وليست من آكلات اللحوم.

ماذا تعرف عن الغزلان؟

الجدير بالذكر أن الغزال حيوان ثديي، وتوجد الغزلان في الغالب في الصحاري والأراضي العشبية والسافانا في إفريقيا، وأيضًا في جنوب غرب ووسط آسيا وشبه القارة الهندية.

وتميل الغزلان، إلى العيش في قطعان وتتغذى على الأعشاب، وهو حيوان صغير الحجم نسبيًا ، يبلغ ارتفاعه 60-110 سم (2–3.5 قدم) حتى الكتف.

تُعرف الغزلان بأنها حيوانات سريعة، وبعضها قادر على الركض بسرعة تصل إلى 100 كم / ساعة (60 ميلاً في الساعة) أو الجري بسرعة ثابتة تبلغ 50 كم / ساعة (30 ميلاً في الساعة).

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