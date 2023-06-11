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أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن أسماء المرشحين للوظائف الموسمية
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أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن أسماء المرشحين للوظائف الموسمية

أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن أسماء المرشحين للوظائف الموسمية

أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن أسماء المرشحين للوظائف الموسمية
٠٩:٢٢:٥٧ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأحد، عن أسماء أكثر من 900 مرشح، لعمل المقابلات الشخصية للوظائف الموسمية والمعلن عنها في وقت سابق عبر حساب الأمانة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.

الوظائف السابقة:

– مراقب.
– سائق.
– سائق معدات ثقيلة.

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رابط الاستعلام

وأشارت أمانة العاصمة المقدسة، إلى أنه يمكن الاستعلام عن الأسماء من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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الوثائق المطلوبة 

وأهابت أمانة العاصمة المقدسة بالمرشحين على الوظائف اصطحاب الوثائق التالية معهم:

– أصل الهوية الوطنية + نسخة منها.

– أصل المؤهل + نسخة منه.

– السيرة الذاتية.

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أمانة العاصمة المقدسة فرص وظائف وظائف شاغرة

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