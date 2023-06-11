أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن أسماء المرشحين للوظائف الموسمية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأحد، عن أسماء أكثر من 900 مرشح، لعمل المقابلات الشخصية للوظائف الموسمية والمعلن عنها في وقت سابق عبر حساب الأمانة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.