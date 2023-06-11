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الآن.. تسجيل العنوان الوطني عبر “أبشر” بكل سهولة

الآن.. تسجيل العنوان الوطني عبر “أبشر” بكل سهولة

الآن.. تسجيل العنوان الوطني عبر “أبشر” بكل سهولة
٠٨:٠٩:٤٠ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تتيح منصة أبشر إمكانية خدمة تسجيل العنوان الوطني بكل سهولة، وذلك من خلال خطوات محددة على المنصة.

العنوان الوطني عبر أبشر:

وبينت المنصة عبر حسابها على تويتر أنه يمكنك تسجيل عنوانك الوطني بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

1-الدخول إلى موقع المنصة واختيار خدماتي من تبويب خدمات.

2- اختيار الخدمات العامة.

3- اختيار خدمة العنوان الوطني.

الحوادث المرورية عبر أبشر:

وفي وقت سابق أعلنت منصة أبشر، أنه يمكن الاعتراض على الحوادث المرورية إلكترونياً من خلال حساب المستفدي في المنصة.

وقالت منصة أبشر، عبر “تويتر”: “الاعتراض على الحوادث المرورية مع أبشر صار أسهل، الآن عن طريق منصة أبشر الاعتراض على الحوادث المرورية متاح إلكترونيًا”.

كما أوضحت أيضا نه يمكن الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة عبر منصة أبشر، حيث تبين نوع وصلاحية وتفاصيل التأشيرة.

طريقة الوصول للخدمة:

1-الدخول على منصة ابشر ثم اختيار”استعلامات من تبويب خدماتي”.

2- اختيار الجوازات.

3- اختيار حالة تأشيرة خروج وعودة.

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منصة أبشر تتيح الاعتراض على الحوادث المرورية إلكترونياً

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اخبار السعودية السعودية اليوم العنوان الوطني خدمات ابشر منصة أبشر

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