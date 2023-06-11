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21 ريالا.. رفع أسعار أسطوانات الغاز في جدة

21 ريالا.. رفع أسعار أسطوانات الغاز في جدة

21 ريالا.. رفع أسعار أسطوانات الغاز في جدة
٠٧:٤٦:٢٩ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أفصحت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، عن تلقيها خطابا من وزارة الطاقة، بشأن تعديل أسعار بيع غاز البترول السائل اعتبارا من 11 يونيو.

أسعار أسطوانات الغاز رسميا

وبينت أن سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز شاملاً ضريبة القيمة المضافة بلغ 19.85 ريال، بعد أن كان بسعر 18.85 ريال، بزيادة نسبتها 5.31%.

وتعد هذه التكلفة غير شاملة أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع، حسب “عكاظ”.

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أسطوانات الغاز في جدة

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار إعادة تعبئة الغاز اليوم الأحد، بنسبة 5% في مدينة جدة، إذ أصبحت تباع أسطوانة الغاز بقيمة 21 ريالا، بعد أن كان سعرها بـ20 ريالا في السابق.

من جانبه، وأوضح أحد بائعي أسطوانات الغاز بجدة أن أسعار أسطوانة الغاز ارتفعت في مدينة جدة لتصل إلى 21 ريالا، فيما بلغ سعرها في مكة المكرمة نحو 22 ريالا.

وبين أن فروقات اختلاف السعر الجديد بين المدن تعود لتكلفة أجور الشحن، كما أن تكلفة الحملة ارتفعت بنحو 800 ريال، ليصبح سعرها نحو 13 ألف ريال.

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