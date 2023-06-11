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جامعة الأمير سطام تعلن عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة

جامعة الأمير سطام تعلن عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة

جامعة الأمير سطام تعلن عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة
٠٧:٤٨:٢٣ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن توفر عدد من الوظائف الهندسية والتقنية والصحية الشاغرةـ عـن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام وسلم اللائحة الصحية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي أمن بيانات.

طبيب إستشاري (جراحة وجه وفكين).

طبيب نائب (علاج جذور وأعصاب الأسنان).

أخصائي (تقنية أسنان).

أخصائي (تقنية إشعاعية).

فني (مساعد طبيب أسنان).

فني (معلوماتية صحية).

مهندس ميكانيكي مساعد.

أماكن العمل:

الخرج، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر.

طريقة التقديم:

التقديم مُتاح بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/11/22هـ الموافق 2023/06/11م ولمدة 10 أيام من تاريخه.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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