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الطفح الجلدي الحراري هل يصيب الأطفال في الصيف؟

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الطفح الجلدي الحراري هل يصيب الأطفال في الصيف؟

الطفح الجلدي الحراري هل يصيب الأطفال في الصيف؟

الطفح الجلدي الحراري هل يصيب الأطفال في الصيف؟
٠٧:٥١:٠٢ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعاني بعض الأطفال من مشاكل الطفح الجلدي لاسيما في فصل الصيف، وارتفاع درجة حرارة الأجواء، حيث يؤكد الأطباء أهمية استشارة الطبيب في حال استمرار الأعراض لفترة طويلة.

الطفح الجلدي الحراري

وفي هذا السياق، أوضح تجمع الرياض الصحي الأول أن الطفح الجلدي الحراري لا يصيب الأطفال فقط، ولكن يصاب به البالغون خصوصاً في فصل الصيف أو في الأجواء الحارة والرطبة.

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سبب الطفح الجلدي

وأضاف تجمع الرياض الصحي الأول، في بيان عبر تويتر”: “يحدث الطفح بسبب انسداد قنوات التعرق تحت الجلد”.

أعراض الإصابة بالمرض

وتابع “أن أعراض الطفح الجلدي تتفاوت من تقرحات سطحية إلى عميقة، وقد تكون بعض أشكال طفح الحرارة مصحوبة بحكة شديدة وعادة ما تذهب من تلقاء نفسها الا إذا كانت من النوع العميق أو حدث بسببها تقرحات فإنها تكون بحاجة إلى رعاية طبية”.

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الكلمات الدلالية:
أمراض جلدية الجلدية الطفح الجلدي الطفح الجلدي الحراري

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