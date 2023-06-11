لا تستخفّ به في طعامك.. يقتل قرابة مليوني شخص سنويا؟

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توصلت دراسة حللت بيانات أجريت على 13.000 من البالغين الأصحاء في اليابان، إلى أن تناول كميات كبيرة من الملح الأساسي يمكن أن يتسبب بتطور سمات متلازمة التمثيل الغذائي.

وأوضحت أن ذلك ينتج عنه مرض السكري والكبد الدهني، حتى بعد ضبط إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.

ما يحتاجه الجسم من الملح:

ويعتبر الحد الأقصى الموصى به لتناول الملح هو 6 جرامات لما فوق سن الـ11، .

بينما يحتاج 5 جرامات للعمر بين 7 و10 سنوات، و3 جرامات للعمر بين 4 و6 أعوام، وجرامان للعمر بين سنة و3 سنوات، وغرام واحد لأقل من سنة.

تحذير من الأمم المتحدة:

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أصدرت بيانا حذرت فيه من أن سبعة ملايين شخص قد يموتون بسبب أمراض مرتبطة بالاستهلاك المفرط للملح بحلول نهاية العقد الحالي، إذا لم تفرض الحكومات قيوداً أكثر صرامة على الملح.

وطالب التقرير الحكومات إلى وضع علامة واضحة على عبوات الملح، وزيادة الوعي العام بالمخاطر الصحية لتناول الكثير من الأطعمة المالحة.

ونوهت أن الإفراط في تناول الصوديوم يعد عامل الخطر الأكبر لنظام غذائي غير صحي، وهو مسؤول عن 1.8 مليون حالة وفاة سنوياً.

وفي استطلاعات للرأي أجرتها الحكومة البريطانية، ونشرت نتائجها صحيفة “الغارديان”، كشفت أن أشخاصاً كثيرين يميلون إلى تناول رقائق البطاطا بدلاً من الشوكولاتة.

فيما تشير أرقام أخرى لمنظمة الصحة العالمية إلى أن معظم الناس يستهلكون حوالي 10.8 غرامات من الملح يومياً، أي أكثر من ضعف المعدل الموصى به.

وتابعت: يعد تناول الكثير من الملح أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التي تؤدي إلى وفاة نحو 17.9 مليون شخص سنويا، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

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