توجيه مهم من منصة مُدد لجميع أصحاب المنشآت

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دعت منصة مُدد الرقمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور، أصحاب المنشآت لرفع ملف حماية الأجور في الموعد المحدد.

وقالت منصة مُدد، في بيان عبر “تويتر”: “حرصاً على التزامك بنظام حماية الأجور نود تذكيرك عزيزي صاحب المنشأة برفع ملف حماية الأجور عن طريق موقع المنصة الإلكتروني (اضغط هنا)”.

رفع ملفات الأجور لشهر مايو

وأضافت منصة مدد: “تبقى على انتهاء فترة رفع ملف حماية الأجور لشهر مايو 4 أيام”.

وفي وقت سابق، أوضحت منصة مُدد الرقمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور، تفاصيل تاريخ استحقاق الحوالات وإجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت منصة مُدد في بيان عبر “تويتر”: “لضمان وصول الأجور في الوقت المحدد واستنادًا لتعميم البنك المركزي نود تذكيركم بتاريخ استحقاق الحوالات وإجازة عيد الأضحى المبارك وكل ما يتعلق بإدارة وتحويل الرواتب”.

إجازة عيد الأضحى وعمل البنوك

وتابعت منصة مُدد “لضمان وصول الأجور في تاريخ استحقاقها المحدد، نفيدكم بأن إجازة البنوك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك استنادا لتعميم البنك المركزي، تبدأ بنهاية عمل يوم الاثنين الموافق 26 يوليو 2023 وتستأنف أعمالها يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023م.

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